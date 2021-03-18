Директор по футболу Шахтера Дарио Срна обосновал неожиданный выбор состава на матч 1/8 ЛЕ против Ромы.

Луиш Каштру решил оставить в запасе двух звезд "горняков" – Марлоса и Тайсона.

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"Тайсон и Марлос профессионально отнеслись к решению тренера. Сегодня вышли футболисты, которые находятся в лучшей форме", – заверил Срна в комментарии каналу Футбол.

Напомним, в первом матче Шахтер проиграл Роме со счетом 0:3. Тогда Тайсон с Марлосом вышли в основе.

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