Тайсон и Марлос остались в запасе на матч с Ромой – Срна объяснил сенсационное решение Каштру
20:52 - Читати українською
Директор по футболу Шахтера Дарио Срна обосновал неожиданный выбор состава на матч 1/8 ЛЕ против Ромы.
60' live
48’ Борха Майораль
Луиш Каштру решил оставить в запасе двух звезд "горняков" – Марлоса и Тайсона.
Каштру не может сразу посадить в запас Тайсона, Марлоса и Мораеса – это будет бомба замедленного действия, – Севидов
"Тайсон и Марлос профессионально отнеслись к решению тренера. Сегодня вышли футболисты, которые находятся в лучшей форме", – заверил Срна в комментарии каналу Футбол.
Напомним, в первом матче Шахтер проиграл Роме со счетом 0:3. Тогда Тайсон с Марлосом вышли в основе.
Шахтер уже списали со счетов: Фонсека спасает Италию от полного позора в Европе и сомнительные перспективы Милана
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter