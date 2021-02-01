"Тайсон должен был ехать в Челси. Его уже хотели покупать, но у него не было матчей за сборную. А в Англии, по-моему, надо, чтобы было пять матчей за сборную. Поэтому не получилось.

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Соса ушел в Атлетико – стал чемпионом, Жажа поехал в Турцию – также стал чемпионом, Канкаву забрал Реймс, Калинич ушел. Ту команду вообще розобрали. Шахова и Матоса забрал к себе ПАОК.

Самое смешное, что Днепр за этих игроков не взял деньги, они почти все бесплатно ушли. Тот же Бойко. Всю команду разобрали, а толку никакого", – сказал Маркевич в эфире Профутбол Digital.

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