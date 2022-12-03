"Проблема в тому, що судді не завжди логічно визначають кількість компенсованих хвилин. Іноді тайм минає без зупинок, а рефері додають аж шість хвилин. І ніхто не знає причини. Якщо в цей час одна з команда пропускає гол, то виникають претензії до суддівства. Тому це варто регламентувати й пояснити уболівальникам та тренерам, за що й скільки треба компенсувати час", – обурився Бєлік у коментарі Expres.

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"А я схвалюю те, що рефері компенсують так багато часу. Якби моя воля, я б за кожну заміну додавав аж по дві хвилини, щоб вбити бажання футболістів тягнути час. І рішення рефері щодо збільшення кількості компенсованих хвилин покликане саме для того, щоб хитрі гравці не тягнули час наприкінці матчу", – не погодився з колегою Максимов.

Позаду лише груповий етап, а в Катарі вже зіграли найдовший матч за всю історію чемпіонатів світу. Англія та Іран в першому турі провели на полі 117 хвилин ігрового часу.

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