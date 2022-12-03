"Проблема в том, что судьи не всегда логично определяют количество компенсированных минут. Иногда тайм проходит без остановок, а рефери добавляют аж шесть минут. И никто не знает причины. Если в это время одна из команд пропускает гол, то возникают претензии к судейству. Поэтому это следует регламентировать и объяснить болельщикам и тренерам, за что и сколько нужно компенсировать время", – возмутился Белик в комментарии Expres.

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"А я одобряю то, что рефери компенсируют так много времени. Если бы моя воля, я бы за каждую замену прибавлял по две минуты, чтобы убить желание футболистов тянуть время. И решение рефери по увеличению количества компенсированных минут призвано именно для того, чтобы хитрые игроки не тянули время в конце матча", – не согласился с коллегой Максимов.

Позади только групповой этап, а в Катаре уже сыграли самый длинный матч за всю историю чемпионатов мира. Англия и Иран в первом туре провели на поле 117 минут игрового времени.

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