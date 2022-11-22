Голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна пояснив, чому на ЧС-2022 судді компенсують до таймів велику кількість часу.

"На ЧС-2018 ми стали ретельніше підраховувати, скільки хвилин має бути компенсовано. Ми сказали, щоб люди не дивувалися, коли резервний суддя піднімає табло із цифрами "6", "7" і навіть "8".

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Якщо хочеться бачити більше чистого ігрового часу, потрібно бути готовими до такого. Уявіть матч із трьома голами. Зазвичай святкування забирає хвилину-півтори, і ось у вас уже втрачено п'ять чи шість хвилин. Ми хочемо ретельніше все підраховувати", – наводить ESPN слова Колліни.

Нагадаємо, що лише за другий ігровий день ЧС-2022 рекорд найпізнішого голу Мундіалю був двічі побитий. Деві Классен забив у матчі Сенегал – Нідерланди на 90+9-й хвилині, а Мехді Таремі відзначився у матчі Англія – Іран на 90+13-й хвилині.

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