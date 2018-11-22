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"Татку мій, з днем народження", – колишні легіонери Динамо привітали Суркіса з 60-річчям колоритним відео

13:18 879 Читать на русском
"Татку мій, з днем народження", – колишні легіонери Динамо привітали Суркіса з 60-річчям колоритним відео
ФК Динамо

Сьогодні президент Динамо Ігор Суркіс відзначає свій 60-й день народження.

Прес-служба киян з цієї нагоди підготувала спеціальне відеопривітання від колишніх легіонерів "біло-синіх".

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Зокрема привітали Суркіса Бетао, Огнєн Вукоєвіч, Джермейн Ленс, Бадр Ель-Каддурі, Клебер, Мілош Нінковіч, Браун Ідейє, Аїла Юссуф, Даніло Сілва та Мігель Велозу.

Теги
Динамо Динамо Клебер Відеоновини Бетао Бетао Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Даніло Сілва Даніло Сілва Бадр Ель Каддурі Бадр Ель Каддурі Аїла Юссуф Аїла Юссуф Мігель Велозу Мігель Велозу Джермейн Ленс Джермейн Ленс Нікола Нінковіч Нікола Нінковіч Ігор Суркіс
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