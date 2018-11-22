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"Папа мой, с днем рождения", – бывшие легионеры Динамо поздравили Суркиса с 60-летием колоритным видео

13:18 120 Читати українською
"Папа мой, с днем рождения", – бывшие легионеры Динамо поздравили Суркиса с 60-летием колоритным видео
ФК Динамо

Сегодня президент Динамо Игорь Суркис отмечает свой 60-й день рождения.

Пресс-служба киевлян по этому случаю подготовила специальное видеопоздравление от бывших легионеров "бело-синих".

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В частности поздравили Суркиса Бетао, Огнен Вукоевич, Джермейн Ленс, Бадр Эль-Каддури, Клебер, Милош Нинкович, Браун Идейе, Айила Юссуф, Данило Силва и Мигель Велозу.

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Динамо Киев Динамо Киев Клебер Видеоновости Эберт Уильям Амансиу Бетао Эберт Уильям Амансиу Бетао Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Данило Силва Данило Силва Бадр Эль Каддури Бадр Эль Каддури Айила Юссуф Айила Юссуф Мигель Велозу Мигель Велозу Джермейн Ленс Джермейн Ленс Никола Нинкович Никола Нинкович Игорь Суркис
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