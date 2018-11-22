"Треба "проставитись" в казино", – Мілевський привітав Суркіса з ювілеєм

Агент Артема Мілевського Олександр Панков у своєму Інстаграмі опублікував відео з привітанням нападника на адресу президента Динамо Ігоря Суркіса, який сьогодні відзначає 60-річчя.

"І чув, і знаю, що 22 листопада вам виповнюється 60 років. Така чудова дата. Треба "проставитись", напевно, в казино (сміється. – прим. Футбол 24).

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Насправді я жартую і бажаю всього найкращого вам: успіхів, здоров'я вам і вашій сім'ї, удачі вашому клубу улюбленому. Знаю, що ви не продасте його ніколи.

Всіх благ вам і добре відсвяткувати: так, як ви вмієте. На червоне, на червоне треба ставити (сміється. – прим. Футбол 24).

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Загалом, наші з вами історії – лише наші з вами, тому це нікого не стосується. З днем народження і гарно відзначити", – сказав Мілевський.