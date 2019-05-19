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Падерборн вийшов у Бундеслігу, Уніон Берлін зіграє у перехідних матчах, Дуйсбург Тащи вилетів у 3 лігу

19 травня 18:27 238 Читать на русском
Падерборн вийшов у Бундеслігу, Уніон Берлін зіграє у перехідних матчах, Дуйсбург Тащи вилетів у 3 лігу
ФК Падерборн

Відбулись матчі останнього туру в 2-й німецькій Бундеслізі.

Падерборн програв Дрездену з рахунком 1:3, але залишив за собою 2-е місце та вийшов до Бундесліги напряму. Натомість Уніон Берлін зіграв внічию з Бохумом та позмагається зі Штутгартом у перехідних матчах.

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Зауважимо, що Дуйсбург українського нападника Бориса Тащи посів останнє місце та вилетів у третю Бундеслігу. Така ж доля спіткала Магдебург, а Інгольштадт зіграє у перехідних матчах.

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Нагадаємо, раніше у елітний німецький дивізіон з першого місця вийшов Кельн. У другу Бендеслігу опустились Ганновер та Нюрнберг.

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Теги
Німеччина Дуйсбург Дуйсбург Уніон Берлін Уніон Берлін Борис Тащи Борис Тащи Падерборн Падерборн
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