"Тащи – один з найкращих наших гравців", – тренер Санкт-Паулі в захваті від українця
07:30 - Читать на русском
Головний тренер Санкт-Паулі Тімо Шульц відзначив роботу українського форварда Бориса Тащи.
"На тренуваннях Тащи чудово себе проявляє. На даний момент він один з найкращих наших гравців", – цитує Шульца Bild.
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Під час літніх зборів 27-річний українець двома голами приніс перемогу своїй команді у двох товариських матчах. Для порівняння, у минулому сезоні Борис відзначився лише одним асистом у 20-ти матчах.
Нагадаємо, Санкт-Паулі виступає у другій Бундеслізі, у минулому розіграші команда Тащі фінішувала на 14-й сходинці.
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