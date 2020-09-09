"На тренуваннях Тащи чудово себе проявляє. На даний момент він один з найкращих наших гравців", – цитує Шульца Bild.

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Під час літніх зборів 27-річний українець двома голами приніс перемогу своїй команді у двох товариських матчах. Для порівняння, у минулому сезоні Борис відзначився лише одним асистом у 20-ти матчах.

Нагадаємо, Санкт-Паулі виступає у другій Бундеслізі, у минулому розіграші команда Тащі фінішувала на 14-й сходинці.

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