"На тренировках Тащи прекрасно себя проявляет. Сейчас он один из лучших наших игроков", – цитирует Шульца Bild.

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Во время летних сборов 27-летний украинец двумя голами принес победу своей команде в двух товарищеских матчах. Для сравнения, в прошлом сезоне Борис отметился лишь одним ассистом в 20-ти матчах.

Напомним, Санкт-Паули выступает во второй Бундеслиге, в прошлом розыгрыше команда Тащи финишировала на 14-й строчке.

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