"Тащи – один из лучших наших игроков", – тренер Санкт-Паули в восторге от украинца
07:30 - Читати українською
Главный тренер Санкт-Паули Тимо Шульц отметил работу украинского форварда Бориса Тащи.
"На тренировках Тащи прекрасно себя проявляет. Сейчас он один из лучших наших игроков", – цитирует Шульца Bild.
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Во время летних сборов 27-летний украинец двумя голами принес победу своей команде в двух товарищеских матчах. Для сравнения, в прошлом сезоне Борис отметился лишь одним ассистом в 20-ти матчах.
Напомним, Санкт-Паули выступает во второй Бундеслиге, в прошлом розыгрыше команда Тащи финишировала на 14-й строчке.
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