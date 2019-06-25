Танковський приєднався до Шахтаря на тренувальному зборі у Німеччині

Півзахисник Шахтаря В'ячеслав Танковський приєднався до "гірників" на тренувальному зборі у Німеччині.

Хавбек Шахтаря В'ячеслав Танковський повернувся з оренди в Арсеналі-Київ та поповнив склад команди на зборі в Німеччині, інформує офіційний сайт "гірників".

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Також до загальної групи повернулися Тайсон і Марлос. Сергій Болбат має повернутись до тренувань найближчим часом, а Дентінью тренується індивідуально.

Відзначимо, що Танковський зіграв за Арсенал-Київ 12 матчів, забив 1 гол і зробив 1 гольову передачу.

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