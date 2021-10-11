"Цю перемогу заслужили як гравці, так і наставник. Думаю, що думки, ідеї, установку тренера футболістам виконати вдалося. Мені поєдинок сподобався. У нашої збірної був чудовий настрій, концентрація була на високому рівні, хороші виходили атаки і контратаки, і загалом була класна організація гри, тому цілком заслужена перемога збірної України.

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Футбол, який зараз показує збірна України, він енерговитратний, йде висока інтенсивність, постійно потрібно робити пропозиції вперед, стало більше вертикальності. Тому у другому таймі, можливо, десь сил і не вистачало, але в той же час не можна було втрачати перемогу. Ось ці чинники і вплинули на такий розвиток подій на полі.

Що найбільше не сподобалося у грі "синьо-жовтих"? Те, що у другому таймі ми іноді глибоко сідали. Але знову ж таки, це момент психології, дуже потрібен був результат. І як я вже сказав, десь не вистачило фізичних кондицій через великий обсяг виконаної роботи. Фінляндія – це серйозний опонент. Фіни чимось мені нагадують Ісландію, така ж агресивна команда зі своїм лідером в атаці. Ми обіграли гідного опонента, причому, заслужено.

Ця перемога дає впевненість на матч з Боснією і Герцеговиною. Будь-який позитивний результат дає психологічну впевненість. Ця перемога була дуже потрібна команді Олександра Петракова після трьох нічиїх поспіль. Шанси є, є перспективи рухатися до своєї мети", – сказав Шевчук у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, у матчі 7-го туру відбору ЧС-2022 збірна України на виїзді здолала фінів з рахунком 2:1. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D, маючи у своєму активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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