Талант Мілана, який провалився в Італії, може перебратися в Ла Лігу – футболіст отримає шанс реанімувати кар'єру
Шарль Де Кетеларе потрапив в сферу інтересів іспанського Реал Сосьєдада.
Півзахисник Мілана Шарль Де Кетеларе може змінити команду вже в літнє трансферне вікно – футболістом цікавиться іспанський Реал Сосьєдад. Про це пише видання Football Italia.
Колишній форвард Мілана після складного сезону перебрався в клуб Ла Ліги
За даними джерела, іспанський клуб готує офіційну пропозицію щодо гравця, який не входить в плани коуча Мілана Стефано Піолі.
Шарль може перейти до складу Сосьєдада на правах оренди, при цьому в угоді буде прописано опцію викупу.
Нагадаємо, Де Кетеларе став гравцем Мілана минулого літа. Бельгієць перебрався в Італію з Брюгге за 32 мільйони євро. Футболіст за 40 матчів зумів віддати лише одну гольову передачу.