Шарль Де Кетеларе потрапив в сферу інтересів іспанського Реал Сосьєдада.

Півзахисник Мілана Шарль Де Кетеларе може змінити команду вже в літнє трансферне вікно – футболістом цікавиться іспанський Реал Сосьєдад. Про це пише видання Football Italia.

Колишній форвард Мілана після складного сезону перебрався в клуб Ла Ліги

За даними джерела, іспанський клуб готує офіційну пропозицію щодо гравця, який не входить в плани коуча Мілана Стефано Піолі.

Шарль може перейти до складу Сосьєдада на правах оренди, при цьому в угоді буде прописано опцію викупу.

Нагадаємо, Де Кетеларе став гравцем Мілана минулого літа. Бельгієць перебрався в Італію з Брюгге за 32 мільйони євро. Футболіст за 40 матчів зумів віддати лише одну гольову передачу.