Журналіст Ігор Циганик не може зрозуміти, чому до збірної України не викликається Роман Безус, який набрав класну форму в чемпіонаті Кіпру.

"Я не знаю, чому головний тренер збірної України не викликає Романа Безуса. У мене дуже багато питань, як викликаються футболісти до національної збірної, дуже багато питань. Я розумію, що Безус уже віковий футболіст і на нього вже немає довготривалої перспективи. Але разом з тим у певний конкретний момент цей футболіст може дати користь.

Безус знову забив, ставши найкращим бомбардиром сезону – відео гола українця

У нас же ж Степаненко викликається до національної збірної, не дивлячись на паспорт. Чому Бабенко, який уже півтора року є одним із найкращих футболістів в Україні не викликається до національної збірної? Так само Безус. Чемпіонат Кіпру – непоганий чемпіонат. Я вважаю, що він сильніший, ніж чемпіонат України, якщо брати загалом. Тому я вважаю, що таких футболістів не можна ігнорувати.

Так, є Ліга націй, де можна спробувати поекспериментувати, нових футболістів запрошувати, але коли потрібно давати результат, то потрібно брати тих людей, які вміють, мають досвід, у яких коліна не будуть тремтіти", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Безус наразі найкращий бомбардир своєї команди з 11 голами у всіх турнірах цього сезону. Також Роман лідирує за асистами з 8-ма результативними передачами.

Україна – не Хорватія: чому нам потрібен футбольний націоналізм, а "угорську лавочку" варто закривати