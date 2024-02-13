Журналист Игорь Цыганык не может понять, почему в сборную Украины не вызывается Роман Безус, который набрал классную форму в чемпионате Кипра.

"Я не знаю, почему главный тренер сборной Украины не вызывает Романа Безуса. У меня очень много вопросов, как вызываются футболисты в национальную сборную, очень много вопросов. Я понимаю, что Безус уже возрастной футболист и на него уже нет долговременной перспективы. Но вместе с тем в определенный конкретный момент этот футболист может дать пользу.

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У нас же Степаненко вызывается в национальную сборную, несмотря на паспорт. Почему Бабенко, который уже полтора года является одним из лучших футболистов в Украине не вызывается в национальную сборную? Так же Безус. Чемпионат Кипра – неплохой чемпионат. Я считаю, что он сильнее, чем чемпионат Украины, если брать в целом. Поэтому я считаю, что таких футболистов нельзя игнорировать.

Да, есть Лига наций, где можно попробовать поэкспериментировать, новых футболистов приглашать, но когда нужно давать результат, то нужно брать тех людей, которые умеют, имеют опыт, у которых колени не будут дрожать", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Безус сейчас лучший бомбардир своей команды с 11 голами во всех турнирах этого сезона. Также Роман лидирует по ассистам с 8-ю результативными передачами.

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