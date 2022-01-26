"Рекомендации для украинских спортсменов и тренеров избегать спортсменов из России с флагом? Здесь и комментировать особенно нечего. По большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и знать, где друг, а кто враг.

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Поэтому о каких общих фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли? Такое нельзя прощать. А лучшим ответом украинских спортсменов на коварство врага были бы их победы на соревнованиях высочайшего уровня", – сказал Маркевич. meta-ratings.

Отметим, что министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что на встрече с украинскими спортсменами рекомендовали избегать спортсменов из России с флагом.

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