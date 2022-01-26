"Ситуація на Донбасі? До останнього не вірив, що у ХХІ столітті можливі такі події. У зародку конфлікту в новинах показували, як почали крутити хлопця через те, що він на якихось зборах розпочав гімн України. Я взагалі не зрозумів, чому це все відбувається. Два останні домашні матчі ми догравали у Черкасах, бо вже ставили блокпости. Робили це особи не слов'янської національності. Кавказької? Так, ближче до цих.

Ребров – про зростання в СРСР і війну на рідному Донбасі: "Я страждаю за свій народ"

Виїжджаючи з Донецька до Запоріжжя у відпустку, залишив машину на базі, оскільки вона далеко від міста. Але тільки-но я приїхав до Запоріжжя, як мені дзвонить начальник служби безпеки і каже: "Забирай машину, бо ми не знаємо, куди може прилетіти". Я забрав, а за короткий проміжок часу базу обстріляли.

З нерухомості у мене там залишалася квартира, цього року її продав. За смішні гроші, рази на чотири втратив. Але нам гріх скаржитися, Шахтар створює нам усі умови, а у людей не те що нерухомість там – вони просто не можуть виїхати", – розповів Кривцов у програмі Пряма Червона.

"Бачив людей, яких мачете розрізали на шматки": полон на Донбасі і шоколадні цукерки для сомалійських піратів