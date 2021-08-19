Ліга Європи, плей-офф, перші матчі

Омонія – Антверпен – 4:2

Голи: Лоїзу, 43, 56, Какуліс, 49, Атьємвен, 83 – Бенсон, 26, Мійосі, 62

Раннерс – Галатасарай – 1:1

Голи: Лонборг, 54 – Актюркоглу, 26

Славія Прага – Легія – 2:2

Голи: Ба, 33, Масопуст, 45+3 – Емрелі, 20, Юрановіч, 37

Мура – Штурм Грац – початок о 21:00

Фенербахче – ГІК – початок о 21:45

Олімпіакос – Слован – початок о 22:00

Рейнджерс – Алашкерт – початок о 22:00

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Антверпен вважався фаворитом зустрічі з Омонією, і гості прогнозовано відкрили рахунок у матчі. Проте горді кіпріоти не опустили руки та переламали хід поєдинку на свою користь. Після зливи голів фінальний свисток зафіксував рахунок 4:2.

Галатасарай приїхав на виїзд до Данії дещо розібраний після скандальної бійки у попередньому матчі турецької першості. Гравці Раннерс вдало цим скористались та розписали із турецьким грандом нічию.

Празька Славія та Легія подарували вболівальникам у першому таймі чудовий футбол, забивши по два м'ячі. Після перерви команди вже були більш обережні та вирішили перенести визначення переможця на матч-відповідь. Тренер Славії тримав оборонця Тараса Качарабу на лаві запасних, схоже, наставник не може пробачити українцю автогол, який вплинув на виліт команди з кваліфікації ЛЧ. Нещодавно Тарас отримав дебютний виклик у збірну України.

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