Ліга Європи: Галатасарай втратив перемогу в Данії, Славія без Качараби не змогла дотиснути Легію
Відбуваються перші поєдинки плей-офф Ліги Європи сезону 2021/22. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Ліга Європи, плей-офф, перші матчі
Омонія – Антверпен – 4:2
Голи: Лоїзу, 43, 56, Какуліс, 49, Атьємвен, 83 – Бенсон, 26, Мійосі, 62
Раннерс – Галатасарай – 1:1
Голи: Лонборг, 54 – Актюркоглу, 26
Славія Прага – Легія – 2:2
Голи: Ба, 33, Масопуст, 45+3 – Емрелі, 20, Юрановіч, 37
Мура – Штурм Грац – початок о 21:00
Фенербахче – ГІК – початок о 21:45
Олімпіакос – Слован – початок о 22:00
Рейнджерс – Алашкерт – початок о 22:00
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Антверпен вважався фаворитом зустрічі з Омонією, і гості прогнозовано відкрили рахунок у матчі. Проте горді кіпріоти не опустили руки та переламали хід поєдинку на свою користь. Після зливи голів фінальний свисток зафіксував рахунок 4:2.
Галатасарай приїхав на виїзд до Данії дещо розібраний після скандальної бійки у попередньому матчі турецької першості. Гравці Раннерс вдало цим скористались та розписали із турецьким грандом нічию.
Празька Славія та Легія подарували вболівальникам у першому таймі чудовий футбол, забивши по два м'ячі. Після перерви команди вже були більш обережні та вирішили перенести визначення переможця на матч-відповідь. Тренер Славії тримав оборонця Тараса Качарабу на лаві запасних, схоже, наставник не може пробачити українцю автогол, який вплинув на виліт команди з кваліфікації ЛЧ. Нещодавно Тарас отримав дебютний виклик у збірну України.
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