Рух та Ворскла не змогли виявити сильнішого у матчі 17-го туру УПЛ, а голкіпер полтавців Дмитро Різник став новим рекордсменом чемпіонатів України. Дивіться відео найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.

В першому таймі Рух мав кілька непоганих нагод відзначитись, а перед перервою заробив пенальті. Втім, Климчук не зумів переграти Різника ударом з позначки, що дозволило Дмитру стати рекордсменом УПЛ – він став першим голкіпером, який парирував вже 5 пенальті поспіль.

Ворскла в меншості втримала нічию з Рухом – Різник з рекордом УПЛ врятував полтавців від поразки

По перерві Кравчук залишив Ворсклу в меншості, проте Рух не зміг скористатись своєю чисельною перевагою. Таким чином, Рух набрав 17 очок та розташувався на 11 місці, а Ворскла з 32 пунктами залишилась п'ятою.