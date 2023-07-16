Фенербахче офіційно оголосив про підписання 2-річного контракту зі зірковим сербом.

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Раніше Тадіч достроково попрощався з Аяксом, за який відіграв 5 сезонів. У складі амстердамців півзахисник провів 241 матч, оформивши 105 голів та 112 асистів. 34-річний ветеран залишався єдиним представником Аякса Еріка Тен Хага, який у розкішному стилі дійшов до півфіналу ЛЧ 2018/19, але драматично програв Тоттенхему.

Нагадаємо, Фенербахче посів другу сходинку минулого розіграшу чемпіонату Туреччини і буде виступати у Лізі конференцій.

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