Фенербахче официально объявил о подписании 2-летнего контракта со звездным сербом.

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Ранее Тадич досрочно простился с Аяксом, за который отыграл 5 сезонов. В составе амстердамцев полузащитник провел 241 матч, оформив 105 голов и 112 ассистов. 34-летний ветеран оставался единственным представителем Аякса Эрика Тен Хага, который в роскошном стиле дошел до полуфинала ЛЧ 2018/19, но драматично проиграл Тоттенхэму.

Напомним, Фенербахче занял второе место в прошлом розыгрыше чемпионата Турции и будет выступать в Лиге конференций.

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