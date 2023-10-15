"Щодо атаки от що скажу. Вийшов замість Довбика на заміну Яремчук. Та він ніякий!

Сабо назвав головного героя України у матчі з Північною Македонією: "Якби не він – не знаю, чим би все закінчилось"

Він толком ніде не грає, переходячи з команди в команду. Запросив його Сергій Ребров у збірну, але він не вражає. Просто ніякий.

Фактура у хлопця атлетична, але так, як його колега по амплуа Довбик, грати він не може. Той вміє закрити м’яча корпусом, вміло ним розпорядитися, за першої ліпшої нагоди пробити. А у Яремчука раз за разом м'яч суперники забирають. Варто було цьому нападнику опуститись нижче, як адресовану йому передачу він відразу ж втрачає. Так не повинно бути", – сказав Сабо у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Яремчук з'явився на полі на 76-й хвилині, замінивши Довбика, і вже у доданий час допоміг Караваєву поставити крапку у матчі, відзначившись асистом.

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