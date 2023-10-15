"Относительно атаки вот что скажу. Вышел вместо Довбика на замену Яремчук. Да он никакой!

Сабо назвал главного героя Украины в матче с Северной Македонией: "Если бы не он – не знаю, чем бы все закончилось"

Он толком нигде не играет, переходя из команды в команду. Пригласил его Сергей Ребров в сборную, но он не впечатляет. Просто никакой.

Фактура у парня атлетическая, но так, как его коллега по амплуа Довбик, играть он не может. Тот умеет закрыть мяч корпусом, умело им распорядиться, при первой же возможности пробить. А у Яремчука раз за разом мяч соперники забирают. Стоило этому нападающему опуститься ниже, как адресованную ему передачу он сразу же теряет. Так не должно быть", – сказал Сабо в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Яремчук появился на поле на 76-й минуте, заменив Довбика, и уже в добавленное время помог Караваеву поставить точку в матче, отметившись ассистом.

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