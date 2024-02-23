У нинішньому єврокубковому сезоні ультрас Легії не раз ставали фігурантами скандальних історій. Зрештою, УЄФА вирішив покарати клуб, забанивши фанатську трибуну. Там заборонили сидіти особам, старшим за 14 років.

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Поляки вирішили зробити з цього виставу. До матчу на віражі розтягнули великий банер і написом: "УЄФА, цього разу ти переміг". Втім, ближче до стартового свистка, стало зрозуміло, що це був лише блеф.

Насправді ультрас викупили квитки на центральну трибуну й там розгорнули свій перфоманс. Під зображенням фігурки з Лего із чорними окулярами розмістили провокативний напис: "Сюрприз, виб***ки".