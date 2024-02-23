В нынешнем еврокубковом сезоне ультрас Легии не раз становились фигурантами скандальных историй. В конце концов, УЕФА решил наказать клуб, забанив фанатскую трибуну. Там запретили сидеть лицам, старше 14 лет.

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Поляки решили сделать из этого спектакль. К матчу на вираже растянули большой баннер и надписью: "УЕФА, на этот раз ты победил". Впрочем, ближе к стартовому свистку, стало понятно, что это был лишь блеф.

На самом деле ультрас выкупили билеты на центральную трибуну и там развернули свой перфоманс. Под изображением фигурки из Лего с черными очками разместили провокационную надпись: "Сюрприз, уб***ки".