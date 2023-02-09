"Як розподіляються обов'язки між мною та Олегом Голодюком? Я дуже переживав щодо цього і не зовсім розумів, як це виглядатиме. До того ж, до свого призначення я не був близьким із Голодюком.

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Однак у процесі спільної роботи виявилося, що нам дуже комфортно. Ми всі робимо разом і відповідаємо за все також разом.

Поки що сварок і розбіжностей не було. Дай боже, так і буде. У нас одна спільна мета – перемагати та допомагати розвитку нашого клубу. Допомагаємо один одному, якщо треба, можемо пожартувати", – сказав Едмар в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, тандем Голодюк&Едмар очолив харківську команду після несподіваного відходу Валерія Кривенцова у жовтні 2022 року. На зимову паузу Металіст 1925 пішов на 8-й сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 18 очок.

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