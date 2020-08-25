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"Суркіси – ганьба Динамо": ультрас киян знову виступили проти керівництва клубу і Луческу

21:27 - Читать на русском
"Суркіси – ганьба Динамо": ультрас киян знову виступили проти керівництва клубу і Луческу
Ігор Суркіс та Мірча Луческу / Сайт Динамо

Ультрас Динамо провели чергові акції протесту перед матчем з Шахтарем за Суперкубок України.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 2
2
Динамо
21:00 25:08:2020
47' live
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс

Вболівальники киян зустріли команду двома банерами з гаслами проти Мірчі Луческу та братів Суркісів, йдеться у публікації WBC Ультрас Динамо на Facebook.

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"Суркіси – ганьба Динамо" і "Луческу, забирайся", – саме таке повідомлення фанатів клубу. Схожі акції проводилися упродовж літніх спарингів "біло-синіх" та матчу 1 туру УПЛ, в якому команда розгромила Олімпік з рахунком 4:1.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо розпочався о 21:00. Футбол 24 проводить онлайн-трансляцію першого Класичного в сезоні 2020/21.

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Теги
Шахтар - Динамо Динамо Динамо Суперкубок України футбольні фанати Мірча Мірча Луческу Григорій Суркіс Ігор Суркіс
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