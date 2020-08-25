Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 2020 – Луческу та Каштру вдалося здивувати

Мірча Луческу проти команди, якій віддав 12 років. Що б там не говорили про Суперкубок України, це мала б бути гаряча битва. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 21:00. Чемпіон України та володар Кубка встигли зіграти по туру в УПЛ. Динамівці здобули навіть переконливішу перемогу (4:1) над Олімпіком, а "гірники" трохи більше намучилися з Колосом (3:1), реалізувавши лише третій пенальті в матчі. З Шахтарем Луческу 7 разів вигравав Суперкубок. Загалом же тріумфів у звітних суперників було порівно (по 8).

Шахтар – Динамо: анонс і прогноз на матч за Суперкубок України

Після відходу домнула Мірчі кияни в цьому турнірі перемагали донеччан тричі, а програли лише раз. Утім сьогодні 75-річний наставник зіткнувся з важким завданням: до останнього не міг розраховувати відразу на 4-х провідних захисників (Миколенко, Попов, Шабанов, Бурда), а також кількох інших лідерів (Вербіч, Шепелєв, Циганков лише на заміні). У Каштру ж лише одна суттєва втрата – травмований Ісмаїлі. Де дивитися матч Шахтар – Динамо онлайн? Пряма трансляція на каналах "Україна" та "Футбол 1", а також порталі oll.tv, починаючи з 20:50.

Відзначаємо кілька неочевидних ходів обох тренерів. Так, Каштру посадив Марлоса в запас, замість нього випустивши Тете. Крім цього, у старті виходить молодий Бондар, який гратиме проти Супряги – драматизму протистоянню чемпіонів світу додає те, що колишня дівчина Владислава тепер зустрічається з Валерієм. А ось Луческу в останній момент несподівано вдалося поставити на ноги Буяльського. Жерсон Родрігес же так вразив тренера, що вийшов з перших хвилин замість Цітаішвілі.

Шахтар: Пятов – Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко – Степаненко, Антоніо – Тете, Патрік, Тайсон – Мораєс

Динамо: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв – Сидорчук – Жерсон, Шапаренко, Буяльський, Де Пена – Супряга