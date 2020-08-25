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Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 2020 – Луческу та Каштру вдалося здивувати

20:56 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 2020 – Луческу та Каштру вдалося здивувати
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу 25 серпня 2020, Суперкубок України

Шахтар і Динамо розіграють 17-й Суперкубок. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 2
2
Динамо
21:00 25:08:2020
47' live
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс

Мірча Луческу проти команди, якій віддав 12 років. Що б там не говорили про Суперкубок України, це мала б бути гаряча битва. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 21:00. Чемпіон України та володар Кубка встигли зіграти по туру в УПЛ. Динамівці здобули навіть переконливішу перемогу (4:1) над Олімпіком, а "гірники" трохи більше намучилися з Колосом (3:1), реалізувавши лише третій пенальті в матчі. З Шахтарем Луческу 7 разів вигравав Суперкубок. Загалом же тріумфів у звітних суперників було порівно (по 8).

Шахтар – Динамо: анонс і прогноз на матч за Суперкубок України

Після відходу домнула Мірчі кияни в цьому турнірі перемагали донеччан тричі, а програли лише раз. Утім сьогодні 75-річний наставник зіткнувся з важким завданням: до останнього не міг розраховувати відразу на 4-х провідних захисників (Миколенко, Попов, Шабанов, Бурда), а також кількох інших лідерів (Вербіч, Шепелєв, Циганков лише на заміні). У Каштру ж лише одна суттєва втрата – травмований Ісмаїлі. Де дивитися матч Шахтар – Динамо онлайн? Пряма трансляція на каналах "Україна" та "Футбол 1", а також порталі oll.tv, починаючи з 20:50.

Відзначаємо кілька неочевидних ходів обох тренерів. Так, Каштру посадив Марлоса в запас, замість нього випустивши Тете. Крім цього, у старті виходить молодий Бондар, який гратиме проти Супряги – драматизму протистоянню чемпіонів світу додає те, що колишня дівчина Владислава тепер зустрічається з Валерієм. А ось Луческу в останній момент несподівано вдалося поставити на ноги Буяльського. Жерсон Родрігес же так вразив тренера, що вийшов з перших хвилин замість Цітаішвілі.

Шахтар: Пятов – Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко – Степаненко, Антоніо – Тете, Патрік, Тайсон – Мораєс

Динамо: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв – Сидорчук – Жерсон, Шапаренко, Буяльський, Де Пена – Супряга

blog_ava
Шахтар – Динамо: де дивитися матч Суперкубка України
10:58
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Шахтар - Динамо Динамо Динамо Суперкубок України Шахтар Шахтар
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