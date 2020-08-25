toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Суперкубок Украины
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Суркисы – позор Динамо": ультрас киевлян снова выступили против руководства клуба и Луческу

21:27 - Читати українською
"Суркисы – позор Динамо": ультрас киевлян снова выступили против руководства клуба и Луческу
Игорь Суркис и Мирча Луческу / Сайт Динамо

Ультрас Динамо провели очередные акции протеста перед матчем с Шахтером за Суперкубок Украины.

37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес

Болельщики киевлян встретили команду двумя баннерами с лозунгами против Мирчи Луческу и братьев Суркисов, говорится в публикации WBC Ультрас Динамо на Facebook.

Суркис: Мне надоели разговоры, что у нас только динамовские сердца

"Суркисы – позор Динамо" и "Луческу, убирайся", – именно такое сообщение фанатов клуба. Похожие акции проводились в течение летних спаррингов "бело-синих" и матча 1 тура УПЛ, в котором команда разгромила Олимпик со счетом 4:1.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо начался в 21:00. Футбол 24 проводит онлайн-трансляцию первого Классического в сезоне 2020/21.

"Перед смертю – живи!": правила життя Мірчі Луческу

blog_ava
Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины 2020 – Луческу и Каштру удалось удивить
20:57
9237
Теги
Динамо Киев Динамо Киев футбольные фанаты Суперкубок Украины Мирча Мирча Луческу Шахтер - Динамо Киев Григорий Суркис Игорь Суркис
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
41
мин
АЗ
17:30
Виктория Пльзень
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?