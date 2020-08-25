"Суркисы – позор Динамо": ультрас киевлян снова выступили против руководства клуба и Луческу

Ультрас Динамо провели очередные акции протеста перед матчем с Шахтером за Суперкубок Украины.

Болельщики киевлян встретили команду двумя баннерами с лозунгами против Мирчи Луческу и братьев Суркисов, говорится в публикации WBC Ультрас Динамо на Facebook.

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"Суркисы – позор Динамо" и "Луческу, убирайся", – именно такое сообщение фанатов клуба. Похожие акции проводились в течение летних спаррингов "бело-синих" и матча 1 тура УПЛ, в котором команда разгромила Олимпик со счетом 4:1.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо начался в 21:00. Футбол 24 проводит онлайн-трансляцию первого Классического в сезоне 2020/21.

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