Первая неделя лечения 38-летнего экс-форварда обошлась в 175 тысяч грн. Чек с соответствующей суммой опубликовал журналист Константин Андриюк.

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105 тысяч предусмотрены за 7 суток стационарного лечения, включающего диетическое питание, обслуживание медперсоналом, кислородную терапию и индивидуальный уход. Еще 70 тысяч нужно заплатить за лечение, консультации, медикаменты, лабораторные и диагностические исследования.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Милевский на время исчез из медийного пространства. Его недавнее появление шокировало болельщиков – Артем набрал вес и визуально испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Спасать экс-звезду сборной Украины собралась статусная компания (Евгений Селезнев, Александр Алиев, Игорь Суркис и другие), однако Милевский не хотел идти на контакт и игнорировал все попытки помочь ему. Наконец-то скандального экс-форварда удалось госпитализировать, а президент Динамо пообещал взять все расходы на себя.

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