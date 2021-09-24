"Ви взяли інтерв'ю у Миколенка (YouTube-канал BurBuzz – прим.). Ви знаєте, я не був проти цього інтерв'ю. Я подзвонив і сказав, що інтерв'ю хороше, що заслуговує повагу.

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Віталій прекрасно сказав, що грає у клубі Динамо. Якщо буде пропозиція, яке влаштує всі сторони – природно, він заслуговує на те, щоб ми його продали.

Але я йому сказав: "Ніколи не стояло питання "Ти цінник обговорюєш?". Припустимо, за тебе 30 млн. За тебе взагалі ніхто нічого не пропонував. Крім того, що пишуть в інтернеті, більше нічого не було. Якби по тобі була пропозиція, ми б сіли з тобою, обговорили – багато, мало", – сказав Суркіс у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Віталій – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав у 2017 році. У серпні цього ж року вперше дебютував за головну команду у матчі проти кам'янської Сталі. У поточному сезоні провів у біло-синій футболці 9 матчів у всіх турнірах, віддавши 2 результативні передачі.

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