"Вы взяли интервью у Миколенко (YouTube-канал BurBuzz – прим.). Вы знаете, я не возражал против этого интервью. Я позвонил и сказал, что интервью хорошее, что заслуживает уважения.

"Считаю, 30 млн евро за меня многовато": Миколенко – об Анчелотти, возможном трансфере в Эвертон и факторе Луческу

Виталий прекрасно сказал, что играет в клубе Динамо. Если будет предложение, которое устроит все стороны – естественно, он заслуживает того, чтобы мы его продали.

Но я ему сказал: "Никогда не стоял вопрос "Ты ценник обсуждаешь?". Допустим, за тебя 30 млн. За тебя вообще никто ничего не предлагал. Кроме того, что пишут в интернете, больше ничего не было. Если бы по тебе было предложение, мы бы сели с тобой, обсудили – много, мало", – сказал Суркис в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Виталий – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в 2017 году. В августе этого же года впервые дебютировал за главную команду в матче против каменской Стали. В текущем сезоне провел в "бело-синей" футболке 10 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

Шахтер – Динамо: Суперкубок сюрпризов – дебютная дуэль Де Дзерби с Луческу интригует и обнажает серьезные проблемы