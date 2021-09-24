Суркис: За Миколенко вообще никто ничего не предлагал
Президент Динамо Игорь Суркис развеял слухи о сорванном трансфере Виталия Миколенко в АПЛ из-за завышенных аппетитов кияевлян.
"Вы взяли интервью у Миколенко (YouTube-канал BurBuzz – прим.). Вы знаете, я не возражал против этого интервью. Я позвонил и сказал, что интервью хорошее, что заслуживает уважения.
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Виталий прекрасно сказал, что играет в клубе Динамо. Если будет предложение, которое устроит все стороны – естественно, он заслуживает того, чтобы мы его продали.
Но я ему сказал: "Никогда не стоял вопрос "Ты ценник обсуждаешь?". Допустим, за тебя 30 млн. За тебя вообще никто ничего не предлагал. Кроме того, что пишут в интернете, больше ничего не было. Если бы по тебе было предложение, мы бы сели с тобой, обсудили – много, мало", – сказал Суркис в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, Виталий – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в 2017 году. В августе этого же года впервые дебютировал за главную команду в матче против каменской Стали. В текущем сезоне провел в "бело-синей" футболке 10 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.
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