Суркіс назвав деталі контракту Михайличенка в Динамо – тренер виконує основну умову угоди

Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив роботу Олексія Михайличенка на посаді наставника киян.

"Коли ми підписували з ним контракт, умови були наступними: місце, що дозволяє кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

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На той момент я розумів, що в цьому сезоні буде перебудова, і Михайличенко буде боротися за перше місце. Але розумів, що може не вийти. Розумів, що він буде перебудовувати тренувальний процес. А умови прості: місце не нижче другого і кваліфікація в Лізі чемпіонів.

Не хотів би зараз обговорювати контракт Михайличенка. У нас довірливі відносини. Він розуміє, що невиконання певних завдань може спричинити за собою відставку. Все це прописано в контракті", – розповів Суркіс у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко очолив Динамо у серпні 2019-го після звільнення Олександра Хацкевича. Після 26-ти турів УПЛ кияни розташувались на другій сходинці, випереджаючи Динамо на три очки.

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