toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
МИНАЙ - ДИНАМО АНДРІЙ ЛУНІН НАПОЛІ - ЮВЕНТУС МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ

Суркіс назвав деталі контракту Михайличенка в Динамо – тренер виконує основну умову угоди

22:55 - Читать на русском
Суркіс назвав деталі контракту Михайличенка в Динамо – тренер виконує основну умову угоди
Олексій Михайличенко та Ігор Суркіс / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив роботу Олексія Михайличенка на посаді наставника киян.

"Коли ми підписували з ним контракт, умови були наступними: місце, що дозволяє кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

Суркіс відверто розповів про своє ставлення до Мілевського та Алієва

На той момент я розумів, що в цьому сезоні буде перебудова, і Михайличенко буде боротися за перше місце. Але розумів, що може не вийти. Розумів, що він буде перебудовувати тренувальний процес. А умови прості: місце не нижче другого і кваліфікація в Лізі чемпіонів.

Не хотів би зараз обговорювати контракт Михайличенка. У нас довірливі відносини. Він розуміє, що невиконання певних завдань може спричинити за собою відставку. Все це прописано в контракті", – розповів Суркіс у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко очолив Динамо у серпні 2019-го після звільнення Олександра Хацкевича. Після 26-ти турів УПЛ кияни розташувались на другій сходинці, випереджаючи Динамо на три очки.

Минай – Динамо: Дуелунд веде по Кубок України – азартний дебютант, жахіття мільйонера і нова проблема Михайличенка

blog_ava
Минай – Динамо: Дуелунд веде по Кубок України – азартний дебютант, жахіття мільйонера і нова проблема Михайличенка
20:45
11958
Теги
Олексій Олексій Михайличенко Ігор Суркіс Динамо Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
26
хв
Алавес
20:30
Реал Сосьєдад
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук