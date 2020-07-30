Суркіс: Якщо Динамо буде перемагати, то нам будуть аплодувати, а якщо програватиме – критикуватимуть мене

"Сьогодні для київського Динамо, вважаю, знаменний день. Ми представляємо нового головного тренера – Мірчу Луческу, який довгі роки своєю працею демонстрував, що він професіонал від мозку кісток та може працювати на результат команд, в яких він працює.

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Це не лише команда, в якій він працював та завойовував велику кількість трофеїв, нашого головного конкурента – донецького Шахтаря. Це і Галатасарай, і Бешикташ. Людина, яка прагне тільки до перемог. Сподіваюсь, що з допомогою усіх служб клубу в Мірчі все вдасться, і київське Динамо вийде на новий, якісний рівень.

Звичайно, було багато пересудів, людей, які не приймають це, адже в нас не звикли до цивілізованого ставлення. Наприклад, той же Жозе Моурінью працював у Бенфіці та Порту. Антіч працював у Барселоні, Реалі та Атлетіко, і всюди досягав успіхів, Дзаккероні працював і в Мілані, і в Інтері, і в Ювентусі.

Ми повинні по-європейськи дивитись на ці речі. Так, це була історія, прекрасна історія містера Луческу в Шахтарі. Але ми всі, хто працює в Динамо Київ, хто вкладає свої сили та кошти, розраховуємо на те, що наші вболівальники підтримають це рішення. Це не лише ті, хто протестують проти мого рішення.

Якщо ми будемо перемагати, то нам будуть аплодувати, а якщо програватимемо – критикуватимуть мене. Всі хотіли, щоб прийшов титулований тренер. Де він працював раніше – це вже історія", – поділився Суркіс на презентації Луческу в статусі тренера Динамо.

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