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Суркіс розкрив позицію Динамо щодо виборів президента УПЛ

17:56 734 Читать на русском
Суркіс розкрив позицію Динамо щодо виборів президента УПЛ
Ігор Суркіс / Сайт Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс виокремив свої критерії для підтримки кандидата на майбутніх виборах президента УПЛ.

"На даний момент ми не бачили чіткої програми жодного з кандидатів. Наразі футбольний клуб Динамо не визначився з підтримкою когось виключно з цієї причини.

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Коли ми ознайомимося і зрозуміємо, що пропонують кандидати на посаду президента УПЛ, тоді і зробимо вибір. Якщо ми побачимо реальний план дій, який допоможе розвитку футболу і УПЛ, то підтримаємо цю людину", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, на крісло очільника УПЛ претендують Михайло Метревелі, Олег Смалійчук і Олександр Шевченко.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс УПЛ вибори президента УПЛ
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