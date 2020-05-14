Суркіс розкрив позицію Динамо щодо виборів президента УПЛ

Президент Динамо Ігор Суркіс виокремив свої критерії для підтримки кандидата на майбутніх виборах президента УПЛ.

"На даний момент ми не бачили чіткої програми жодного з кандидатів. Наразі футбольний клуб Динамо не визначився з підтримкою когось виключно з цієї причини.

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Коли ми ознайомимося і зрозуміємо, що пропонують кандидати на посаду президента УПЛ, тоді і зробимо вибір. Якщо ми побачимо реальний план дій, який допоможе розвитку футболу і УПЛ, то підтримаємо цю людину", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, на крісло очільника УПЛ претендують Михайло Метревелі, Олег Смалійчук і Олександр Шевченко.

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