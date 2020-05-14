Суркис раскрыл позицию Динамо по выборам президента УПЛ

Президент Динамо Игорь Суркис выделил свои критерии для поддержки кандидата на предстоящих выборах президента УПЛ.

"На данный момент мы не видели четкой программы ни одного из кандидатов. Сейчас футбольный клуб Динамо не определился с поддержкой кого-то исключительно по этой причине.

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Когда мы ознакомимся и поймем, что предлагают кандидаты на пост президента УПЛ, тогда и сделаем выбор. Если мы увидим реальный план действий, который поможет развитию футбола и УПЛ, то поддержим этого человека", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, на кресло главы УПЛ претендуют Михаил Метревели, Олег Смалийчук и Александр Шевченко.

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