"Я не Томас Грімм", – Шевченко озвучив свою програму кандидата в президенти УПЛ

Очільник львівської футбольної асоціації Олександр Шевченко розповів тези своїх майбутніх планів у кріслі президента УПЛ.

"Я хочу забути всі негаразди, через які спотикався український футбол до 25 травня. Потрібно намалювати нову Прем'єр-Лігу й український футбол.

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Було б добре, якби президенти написали правила гри, підписалися під ними, і в майбутньому ми по них жили.



Мотивація? Зараз багато говорять про гроші. Називають суми – мільйони, мільярди... Я людина, що відбулася, а власники клубів відбулися ще до мене, вони розумні й потужні люди. Як я їм можу обіцяти порожні цифри? Мене звуть не Томас Грімм. Якщо я кажу, то виконую обіцянки.

Єдиний пул? Він же існує, але не працює. Чому? Немає домовленості між власниками клубів. В цьому і полягає основне завдання УПЛ – організувати єдиний пул, не телевізійний, а просто пул – клуби повинні спілкуватися, ставити перед собою завдання і виконувати їх. Однак потрібно домовлятися.

Я – людина Павелка і Козловського? Я – син своїх батьків, батько своїх дітей і друг своїх друзів. Я ніколи в житті не був людиною кого-небудь і навряд чи буду. Зі мною можна поговорити, про щось домовитися, проте віддати мені наказ – це вкрай складно", – розповів Олександр Шевченко для ТК Футбол.

Нагадаємо, конкурентами Шевченка за посаду стануть Олег Смалійчук від Карпат, а також Михайло Метревелі, якого підтримав Шахтар.

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