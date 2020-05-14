toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

"Я не Томас Грімм", – Шевченко озвучив свою програму кандидата в президенти УПЛ

08:27 881 Читать на русском
"Я не Томас Грімм", – Шевченко озвучив свою програму кандидата в президенти УПЛ
Олександр Шевченко / Фото УАФ

Очільник львівської футбольної асоціації Олександр Шевченко розповів тези своїх майбутніх планів у кріслі президента УПЛ.

"Я хочу забути всі негаразди, через які спотикався український футбол до 25 травня. Потрібно намалювати нову Прем'єр-Лігу й український футбол.

Можливість обрати коментатора, мобільний додаток та інші ноу-хау: Смалійчук оголосив плани на посаді президента УПЛ

Було б добре, якби президенти написали правила гри, підписалися під ними, і в майбутньому ми по них жили.

Мотивація? Зараз багато говорять про гроші. Називають суми – мільйони, мільярди... Я людина, що відбулася, а власники клубів відбулися ще до мене, вони розумні й потужні люди. Як я їм можу обіцяти порожні цифри? Мене звуть не Томас Грімм. Якщо я кажу, то виконую обіцянки.

Єдиний пул? Він же існує, але не працює. Чому? Немає домовленості між власниками клубів. В цьому і полягає основне завдання УПЛ – організувати єдиний пул, не телевізійний, а просто пул – клуби повинні спілкуватися, ставити перед собою завдання і виконувати їх. Однак потрібно домовлятися.

Я – людина Павелка і Козловського? Я – син своїх батьків, батько своїх дітей і друг своїх друзів. Я ніколи в житті не був людиною кого-небудь і навряд чи буду. Зі мною можна поговорити, про щось домовитися, проте віддати мені наказ – це вкрай складно", – розповів Олександр Шевченко для ТК Футбол.

Нагадаємо, конкурентами Шевченка за посаду стануть Олег Смалійчук від Карпат, а також Михайло Метревелі, якого підтримав Шахтар.

"Михайличенка знаю як людину": Заховайло – про вади Динамо, інтерес до Циганкова і українців у Чехії

blog_ava
Ібрагімовіч оштрафований за незаконне керування Ferrari вартістю 1,6 млн євро
07:30
1834
Теги
УПЛ Олександр Шевченко Томас Грімм вибори президента УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
37
хв
Хоффенхайм
16:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук