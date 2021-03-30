"Те, що відбулося вчора, – це просто нещастя. Але це нещастя, яке повинно мотивувати. Я хочу дуже сильно підтримати Миколенка. Я йому вчора написав смс, висловив свою підтримку. Він мені відповів, подякував.

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Я знаю, що президент Динамо з ним спілкувався, і так само висловив йому свою підтримку. І всі футболісти збірної", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, наприкінці зустрічі з Фінляндією Миколенко обрізався та був змушений фолити у власному штрафному майданчику, за що арбітр призначив пенальті у ворота Бущана.

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