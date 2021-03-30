"То, что произошло вчера, – это просто несчастье. Но это несчастье, которое должно мотивировать. Я хочу очень сильно поддержать Миколенко. Я ему вчера написал смс, выразил свою поддержку. Он мне ответил, поблагодарил.

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Я знаю, что президент Динамо с ним общался, и так же выразил ему свою поддержку. И все футболисты сборной", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, в конце встречи с Финляндией Миколенко обрезался и был вынужден фолить в своей штрафной, за что арбитр назначил пенальти в ворота Бущана.

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