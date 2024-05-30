"Шкода, що не виграли. Дуже сподівалися на це. Я повністю задоволений першим таймом. Створили хороші моменти, могли забивати ще. На жаль, підвела реалізація. Хлопці – молодці, виконали все, про що домовлялися.

Порятунок Вереса на останніх хвилинах у відеоогляді матчу за УПЛ з Епіцентром – 1:1

Після перерви далося взнаки те, що в УПЛ все ж вища інтенсивність матчів, аніж в Першій лізі. І нас завжди не вистачає на завершальні 10-15 хвилин у поєдинках з рівними суперниками. Але нічого страшного нема. Гра в неділю теж буде цікава.

Результат – завжди закономірний. Але ми зробили всього дві помилки: першу, коли м'яч вибивали з порожніх воріт, і другу, коли пропустили гол після стандарту. Більше у суперника шансів не було. Буває таке, коли одна помилка і ти пропускаєш. Хлопці зрозуміли сьогодні, що таке УПЛ і до чого потрібно йти.

Ми знаємо, що багато людей озвучували скептичні думки щодо нашої команди в перехідних матчах. Ну, нехай тепер говорять. Щодо мотивації – команду налаштовувати було не потрібно. Ти не щодня граєш за місце в УПЛ. Показали хлопцям декілька відео. Можливо, після повторного матчу розповім про це. І по очах я бачив, що всі налаштовані максимально.

Скажу, що керівництво ставить перед нами максимальні завдання. В нас дуже молода команда. Але якщо не цього року, то в наступних – ми точно гратимемо в українській Прем'єр-лізі. Звісно, таке завдання і зараз ставимо. Бо виходити на поле без завдань неможливо. Тому, ми ставимо перед собою завдання вийти до УПЛ і зробимо для цього все від нас залежне. Шанси зараз 50/50. Єдина перевага Вереса у другому матчі – їхні вболівальники", – цитує Нагорняка офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, матч-відповідь за вихід в УПЛ відбудеться у неділю, 2 червня.

Верес не зміг перемогти Епіцентр у першому матчі плей-офф за УПЛ – рівняни врятувались наприкінці зустрічі