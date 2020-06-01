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Суркіс не продав Мілевського в Росію за 12 млн євро

21:30 292 Читать на русском
Суркіс не продав Мілевського в Росію за 12 млн євро
Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Екс-президент московського Локомотива Ольга Смородська зізналась, що була близька до підписання колишнього форварда збірної України Артема Мілевського.

"Коли я прийшла працювати в Локомотив, Юрій Сьомін дуже хотів купити Артема Мілевського. А він вже тоді себе "добре" проявляв. Ну ви розумієте.

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Більше того, я розмовляла щодо цього футболіста з Суркісом. Остання ціна була 12 млн євро. Це, на секундочку, 2010 рік!", – розповіла Смородська для sport-express.

Нагадаємо, зараз 35-річний форвард захищає кольори брестського Динамо. У нинішньому сезоні чемпіонату Білорусі Мілевський провів 11 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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Динамо Динамо Ольга Смородська Артем Мілевський Артем Мілевський Локомотив Москва Локомотив Москва Росія Ігор Суркіс Трансфери Динамо Київ
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