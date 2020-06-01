Суркис не продал Милевского в Россию за 12 млн евро

Экс-президент московского Локомотива Ольга Смородская призналась, что была близка к подписанию бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского.

"Когда я пришла работать в Локомотив, Юрий Семин очень хотел купить Артема Милевского. А он уже тогда себя "хорошо" проявлял. Ну вы понимаете.

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Более того, я разговаривала относительно этого футболиста с Суркисом. Последняя цена была 12 млн евро. Это, на секундочку, 2010 год!", – рассказала Смородская для sport-express.

Напомним, сейчас 35-летний форвард защищает цвета брестского Динамо. В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси Милевский провел 11 матчей, в которых отметился тремя голами.

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