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Мілевський визнаний найкращим гравцем Динамо Брест у квітні

18:16 118 Читать на русском
Мілевський визнаний найкращим гравцем Динамо Брест у квітні
Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Екс-нападник збірної України Артем Мілевський, попри свій вік, продовжує демонструвати чудові результати.

Український форвард Артем Мілевський став найкращим серед футболістів брестського Динамо у квітні за версією вболівальників, повідомляє офіційна сторінка білоруського клубу у соціальній мережі Instagram.

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Наш легіонер протягом минулого місяця неодноразово ставав лідером голосувань у традиційний рубриці "Найкращий гравець матчу". Як наслідок, саме йому і випала честь знову тріумфувати за підсумками місяця.

Нагадаємо, Мілевський перейшов у Динамо Брест у січні 2019 року з угорської Кішварди у статусі вільного агента і допоміг своїй команді вперше в історії стати чемпіоном Білорусі. У поточному сезоні 35-річний нападник провів у Вищій лізі 10 матчів, в яких забив 3 голи.

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський Українці за кордоном Легіонерський хліб Світ
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