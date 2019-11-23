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Суркіс назвав найкращого українського нападника – вихованця Динамо

10:11 1062 Читать на русском
Суркіс назвав найкращого українського нападника – вихованця Динамо
Роман Яремчук / Динамо Київ

Президент київського Динамо привів у приклад нападника бельгійського Гента, який, провівши десяток років у Динамо, нарешті знайшов себе за кордоном.

"Найкращий на сьогодні український форвард Роман Яремчук – це наш вихованець. Так, він у молодому віці покинув Динамо, але цей трансфер став для нього важливим кроком для подальшого розвитку.

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У нас Роман не проходив до складу через серйозну конкуренцію, але клуб не став маринувати його в дублі або надавати якийсь несерйозний ігровий час. Ми пішли назустріч Яремчуку і дали йому можливість розвиватися в іншому місці. Тепер він почав забивати в національній команді і допоміг їй кваліфікуватися на Євро-2020", – цитує Суркіса офіційний сайт ФК Динамо Київ.

Нагадаємо, Яремчук пробув у структурі київського Динамо десять років (з 2007 по 2017 рр.). У 2016 р. він був орендований Олександрією, а 2017-го перейшов у бельгійський Гент, за який у поточному сезоні вже забив 8 голів.

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Україна Україна Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Динамо Динамо Ігор Суркіс
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