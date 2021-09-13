"Я спілкувався з президентом Динамо. Ігор Суркіс обурений словами Петракова про Караваєва. Людина стільки матчів провела у єврокубках і за збірну. Таке про нього говорити – це приниження. Мені цікаво, в якому він стані.

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Це ж люди, з ними потрібно працювати. Це проблема Петракова, що він не зумів пояснити Маліновському ситуацію. Або ми тепер набираємо команду з чемпіонів U-20? Це просто нонсенс", – заявив журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, оборонець Динамо та збірної України Олександр Караваєв отримав свою порцію критику за гру проти Казахстана, де "синьо-жовті" втратили перемогу наприкінці матчу (2:2).

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