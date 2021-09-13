"Я общался с президентом Динамо. Игорь Суркис возмущен словами Петракова о Караваеве. Человек столько матчей провела в еврокубках и за сборную. Такое о нем говорить – это унижение. Мне интересно, в каком он состоянии.

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Это же люди, с ними нужно работать. Это проблема Петракова, что он не сумел объяснить Малиновскому ситуацию. Или мы теперь набираем команду из чемпионов U-20? Это просто нонсенс", – заявил журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев получил свою порцию критики за игру против Казахстана, где "сине-желтые" упустили победу в конце матча (2:2).

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