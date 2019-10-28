Суркіс: Лєднєва і Русина обов'язково заберемо в Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс запевнив, що орендовані луганською Зорею гравці отримають свій шанс у столичній команді.

"Радий за Лєднєва, Русина і Тимчика. Це наше потенційне підсилення. Цілком можливо, якщо не взимку, то влітку ми обов'язково Лєднєва і Русина заберемо.

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Лєднєв у дуже хорошій формі. Він показував якісний футбол і в Динамо. Богдан був відданий в оренду тільки з однією метою – грати і набиратися досвіду", – сказав Суркіс в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, Олександр Тимчик, Богдан Лєднєв та Назарій Русин, які належать київському Динамо, стали в новому сезоні важливими гравцями команди Віктора Скрипника. В активі Лєднєва вже 7 голів в 11 матчх УПЛ, Русин забив 4 в 9 іграх, а захисник Тимчик взяв участь у всіх 12 турах, займаючи позицію на правому фланзі.

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