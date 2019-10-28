toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - КАРПАТИ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Суркіс: Лєднєва і Русина обов'язково заберемо в Динамо

07:30 2408 Читать на русском
Суркіс: Лєднєва і Русина обов'язково заберемо в Динамо
Богдан Лєднєв та Назарій Русин / ФК Зоря

Президент київського Динамо Ігор Суркіс запевнив, що орендовані луганською Зорею гравці отримають свій шанс у столичній команді.

"Радий за Лєднєва, Русина і Тимчика. Це наше потенційне підсилення. Цілком можливо, якщо не взимку, то влітку ми обов'язково Лєднєва і Русина заберемо.

Суркіс – про нічию з Карпатами: Треба не хвилюватися та рухатися далі – завтра цей матч всі забудуть

Лєднєв у дуже хорошій формі. Він показував якісний футбол і в Динамо. Богдан був відданий в оренду тільки з однією метою – грати і набиратися досвіду", – сказав Суркіс в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, Олександр Тимчик, Богдан Лєднєв та Назарій Русин, які належать київському Динамо, стали в новому сезоні важливими гравцями команди Віктора Скрипника. В активі Лєднєва вже 7 голів в 11 матчх УПЛ, Русин забив 4 в 9 іграх, а захисник Тимчик взяв участь у всіх 12 турах, займаючи позицію на правому фланзі.

"У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і Динамо

blog_ava
Бущан цікаво порівняв матчі Динамо проти Карпат та Копенгагена
08:24
494
Теги
Динамо Динамо Назарій Русин Назарій Русин Зоря Зоря Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Олександр Тимчик Олександр Тимчик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
11
год
:
21
хв
Парма
20:00
Верона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук