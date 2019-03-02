"Суркіс хоче, щоб через кілька років команда на 70% складалася з власних вихованців", – представник Динамо

Заступник директора академії Динамо Володимир Жаріков розповів, яку вказівку школі "біло-синіх" дав президент Ігор Суркіс на найближчі роки.

"Я не вважаю, що молодому гравцеві треба відразу йти в Динамо. В столичний клуб треба йти, якщо в серці є Динамо. Якщо ти народився в Києві, в якому б районі ти не жив – все одно всі дивляться на Динамо.

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Можливо, зараз не найкращі часи. Але президент клубу поставив завдання, він хоче, щоб через кілька років команда на 70% складалася з власних вихованців. І зараз цей процес вже йде. Бачите, скільки вихованців футбольної школи "біло-синіх" вже в стартовому складі команди? А скільки ще на підході..", – передає слова Жарікова FootballHub.

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