Суркіс: Фундамент фізичної готовності гравців Динамо влітку був порушений

Президент київського Динамо Ігор Суркіс вважає, що помилки при підготовці команди до сезону призвели до поганої фізичної форми гравців в останніх матчах.

"Фундамент фізичної готовності влітку, я впевнений, був порушений. Заздалегідь знаємо, що під час основного осіннього циклу граємо через два дні на третій. Наприклад, у другому таймі з Мальме команда була явно втомленою. Не могла робити те, що вона може. У першому таймі показала, що може, а в другому – зупинилася. У мене інших пояснень цьому немає.

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Виграли в Олімпіка, тиждень підготовки, потім знову граємо через три на четвертий і через два на третій. Команда буде відпочивати. Сподіваюся, взимку буде закладена функціональна готовність команди, яка дозволить протягом решти сезону демонструвати якісний футбол без цих ям", – сказав Суркіс в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, Динамо розпочало сезон під керівництвом тренерського штабу Олександра Хацкевича. Білоруський фахівець був відправлений у відставку 14-го серпня після поразки від Брюгге у кваліфікації Ліги чемпіонів. Його замінив Олексій Михайличенко.

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